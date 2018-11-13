2018-11-13T18:56:40+03:00
Недвижимость

В Красноярске окупить квартиру за счет аренды можно за 12 лет

По этом показателю наш город на 100-м месте из 250 возможных
Татьяна РЯБИНИНА
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Аренда окупает новую квартиру за 12 лет.Аренда окупает новую квартиру за 12 лет.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Специалисты аналитической группы сайта Domofond.ru провели анализ цен на покупку и аренду жилья и составили своеобразный рейтинг городов. Оказалось, что быстрее всего можно окупить квартиру в северных городах. Например, в Норильске средняя цена аренды жилья за месяц составляет 15 тысяч рублей, а квартиру можно купить за 879 тысяч, то есть срок окупаемости жилья всего около пяти лет. В рейтинге Норильск оказался на 2-ом месте из 250 городов-участников.

Красноярск занял 100 место со средним сроком окупаемости в двенадцать лет. В Канске вернуть вложенные в квартиру деньги можно за 9 лет, в Железногорске - за 10, в Ачинске - за 11.

Самый больший срок окупаемости жилья в России - во Владивостоке, 21 год. В Москве и Ялте по 18 лет.

Кстати, специалисты по ипотечным кредитам советуют брать займы с таким расчетом, чтобы арендная плата покрывала ежемесячный платеж. Купив квартиру для шестилетнего ребенка, в день своего совершеннолетия он получит ключи от собственного жилья, деньги за которое полностью выплачены.

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