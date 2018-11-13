В Красноярске подсчитывают, сколько жители должны платить за мусор

СЕГОДНЯ 18:30 2018-11-13T18:30:52+03:00

До начала 2019 года осталось совсем мало времени, а договоры на вывоз мусора еще не заключены. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

С 2019 года за вывоз мусора красноярцы будут платить от 100 до 140 рублей с человека. Однако, официально пока тариф так и не утвержден, об этом сообщает компания ТВК.

Это не единственная проблема грядущей «мусорной реформы», до начала которой остались считанные дни. Даже площадки для сбора мусора не определены, особенно в частном секторе и особенно в крае, где их отродясь не было и жители вообще не платили за сбор мусора. Сейчас их обяжут платить, хотя, по сути, ничего не изменится.

Не определен и тариф за сбор мусора, из-за этого нельзя заранее заключить договор. Известны только примерные цифры, например, по левому берегу – от 100 до 140 рублей с каждого человека, прописанного в квартире. На правом берегу будет другой тариф. Возможности перерасчета нет, операторы утверждают, что сезонность уже заложена в тариф.

С мусорным полигоном в Красноярске тоже проблема: он практически заполнен и требует расширения.

Очевидно одно: платить будем больше, однако ничего не изменится. Не будет раздельного сбора, переработки и сортировки мусора. Поэтому так много вопросов к власти, красноярцам непонятно, почему тарифы выросли, а все остальное осталось прежним.