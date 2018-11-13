В Красноярском крае продают мандарины из перевернувшегося грузовика

СЕГОДНЯ 16:16 2018-11-13T16:17:28+03:00

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Напомним, два дня назад в Канске перевернулся грузовик с овощами и фруктами, ящики с мандаринами и перцем рассыпались по всей дороге. Водителя увезли в больницу, а мандарины остались на снегу.

«Комсомольская правда»-Красноярска рассказывала об этой истории. В аварии никто не пострадал, кроме товара, но это ДТП из разряда обычных выросло в целую историю. Дело в том, что в интернете появилось объявление о продаже тех самых мандаринов и перцев по дешевке, по 55 рублей за килограмм.

И тут случился скандал: «люди как варвары себя ведут, поэтому так и живём теперь, каждый за себя и о себе», «нет, чтобы помочь водителю, собрали бы эти фрукты и вернули, так нет же, растащили, как черти... Что уже позориться -то!!!».

Однако, как утверждают местные жители, водитель сам разрешил собирать фрукты и овощи, потому что они все равно бы пропали, день был морозный, и это случилось бы очень быстро.

«А что, надо бульдозерами давить, пусть добро пропадает?», не согласны с обвинениями в мародерстве другие. «Водитель сам виноват, был невнимателен на дороге», - есть и такое мнение, хотя очевидцы утверждают, что дорогу не подсыпали, вот и случилась беда.