В Красноярске косуля из заповедника «Столбы» провалилась в яму и спаслась от смерти

СЕГОДНЯ 15:57 2018-11-13T15:57:33+03:00

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Выпавший в ноябре в заповеднике «Столбы» первый глубокий снег заставил косуль выходить в менее снежные места поближе к городу. Но там их подстерегает другая опасность - стаи бродячих собак.

В минувшие выходные «заповедная» косуля, спасаясь от преследования, даже выбежала в город, где совсем растерялась от ужаса и случайно провалилась в яму в одном из частных дворов по ул. 2-ая Боровая. Что ее, кстати, и спасло! Жители сразу позвонили в заповедник, за косулей приехали инспекторы и вернули дикое животное в дикую природу. Она так приглелась в машине, тепло укрытая ковриком, что даже не сразу догадалась убегать в лес.

Напомним, такие случаи происходят довольно часто. Бродячие собаки однажды ночью загнали самку косули в поселок Базаиха, она выбила головой окно частного дома и заскочила туда. Спасались косули и в ледяной воде Базаихи. Но часто животные гибнут, не сумев найти убежища.