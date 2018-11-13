2018-11-13T15:57:33+03:00
Дом. Семья

В Красноярске косуля из заповедника «Столбы» провалилась в яму и спаслась от смерти

Но ее спасли неравнодушные люди [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото и видеоматериалы сотрудников отдела охраны заповедника «Столбы».Фото и видеоматериалы сотрудников отдела охраны заповедника «Столбы».
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Выпавший в ноябре в заповеднике «Столбы» первый глубокий снег заставил косуль выходить в менее снежные места поближе к городу. Но там их подстерегает другая опасность - стаи бродячих собак.

В минувшие выходные «заповедная» косуля, спасаясь от преследования, даже выбежала в город, где совсем растерялась от ужаса и случайно провалилась в яму в одном из частных дворов по ул. 2-ая Боровая. Что ее, кстати, и спасло! Жители сразу позвонили в заповедник, за косулей приехали инспекторы и вернули дикое животное в дикую природу. Она так приглелась в машине, тепло укрытая ковриком, что даже не сразу догадалась убегать в лес.

Напомним, такие случаи происходят довольно часто. Бродячие собаки однажды ночью загнали самку косули в поселок Базаиха, она выбила головой окно частного дома и заскочила туда. Спасались косули и в ледяной воде Базаихи. Но часто животные гибнут, не сумев найти убежища.

В Красноярске косулю из заповедника «Столбы» едва не загрызли собаки.Молодая самка, спасаясь от преследования стаи бродячих собак, была вынуждена покинуть пределы заповедной территории, заскочила в один из частных дворов, где угодила в строительную яму. Неравнодушные жители сразу позвонили в управление заповедника. Спустя час олень уже находился в служебном автомобиле по пути на территорию заповедника, где и был выпущен на волю.

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