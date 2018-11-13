В Красноярске вырастет налог на квартиры

СЕГОДНЯ 15:27 2018-11-13T15:27:27+03:00

Владельцы квартир в новостройках теперь тоже будут платить налоги на недвижимость. Фото: Мария ЛЕНЦ

Он будет считаться по-новому уже с 1 января 2019 года

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То, что налог на имущество физических лиц будет определяться по кадастровой стоимости, обсуждается уже давно. И вот время перемен настало, и приведет это к тому, что платить мы станем больше.

Раньше ставки рассчитывались исходя из инвентаризационной стоимости объекта, и они зависели, в частности, от года постройки. Построенные позже 2013 года дома уже не имели инвентаризационной стоимости – только кадастровую – и налогом не облагались. В итоге владельцы немаленьких квартир немолодых домов в центре платили в год 200-500 рублей, а жители новостроек вообще налог не платили. По данным на 1 января 2017 года, в Красноярском крае 433 тысячи объектов недвижимости не обложены налогом. Надо что-то делать, подумали власти. И подумали о том, как повысить плату. Решили перейти на кадастровую стоимость. Она выше прежней, инвентаризационной, но, как правило, ниже рыночной. Будут учитываться дата постройки дома, материалы, территория и место его расположения. При этом кадастровая стоимость не может быть выше рыночной.

Новая система уже обкатана в других регионах и опыт Москвы и Московской области показывает, что налог может вырасти до 10 раз.

В Красноярском крае прогнозируется рост в 2-3 раз, причем, постепенный. Для этого предусмотрен «переходный период», в течение которого будут действовать понижающие коэффициенты.

Состав объектов налогообложения останется прежним: это жилые дома, жилые помещения, гаражи, машино-места, единые недвижимые комплексы, объекты незавершенного строительства и иные здания, строения, сооружения и помещения.

Налоговые льготы для всех категорий льготников сохранятся, нужно только подать заявление.

Независимо от числа объектов, налогом не будут облагаться 50 кв. м жилого дома, 20 кв. м квартиры и 10 кв. м комнаты.

Для того, чтобы рассчитывать кадастровую стоимость объектов недвижимости, при министерстве экономического развития и инвестиционной политики края создано специальное бюджетное учреждение. Красноярцам обращаться туда не нужно, не нужно и платить за услугу – все происходит без участия владельцев недвижимости.

И еще один важный момент: поскольку новый расчет налога вводится с 1 января 2019 года, первый раз платить нужно будет в 2020 году.