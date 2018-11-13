2018-11-13T15:03:50+03:00
Происшествия

В Красноярске пустая машина завелась, поехала и пробила стену

ЧП случилось на автомойке
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото группы ЧП в Красноярске Вконтакте.Фото группы ЧП в Красноярске Вконтакте.
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Когда хозяин автомобиля загонял свою «ласточку» на автомойку на улице Вавилова, он и не подозревал, что это событие будет так активно обсуждаться и наберет почти 20 тысяч просмотров в социальных сетях и более 100 комментариев.

А вес дело в том, что пустой автомобиль внезапно завелся и поехал. Honda Accord пробила и отодвинула стену, капот оказался на улице.

Это было несложно, поскольку стена – это всего лишь конструкция состояла из двух слоев металлического профиля и утеплителя.

Хуже всего то, что именно на этой стене под ударом оказались и трубы отопления, из них полился кипяток.

В социальных сетях пользователи назвали этот случай "восстанием машин" и предложили несколько вариантов, почему завелась и поехала машина. Единого мнения нет, но в целом все версии так или иначе сводятся к невнимательности автовладельца или мойщика. То есть проявился человеческий фактор.

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