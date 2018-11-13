Название красноярского аэропорта зависит от мнения красноярцев

СЕГОДНЯ 14:31 2018-11-13T14:31:30+03:00

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Когда в октябре этого года стартовал проект «Великие имена России», он сразу нашел и горячих сторонников и непримиримых противников. Самые распространенные аргументы «против»: проблем и без того хватает, переименование – это затраты, название города в названии аэропорта – удобно. Но есть и другое мнение: россияне в целом и красноярцы в том числе, практически не знают о людях, которые прославили их регион. В лучшем случае назовут пару-тройку фамилий. Кстати, на сайте Великие имена.рф можно проверить, знаете ли вы людей, именами которых в ближайшем будущем будут названы 47 крупных аэропортов страны. Правда, в этом списке есть и спорные варианты. Например, аэропорт Магадана может получить имя Эдуарда Берзина, одного из организаторов и руководителей системы ГУЛаг. И аргумент в его пользу тоже спорный: он хорошо относился к заключенным.

В Красноярске, к счастью, дело ограничилось художником, певцом и писателем. Поначалу в списке претендентов имен было больше, но остались три: Хворостовский, Астафьев, Суриков.

Финальное голосование, которое уже идет и продлится до 30 ноября, оставит в этом списке только одно имя. Какое – узнаем 5 декабря.

За первые сутки голосования свое мнение уже высказали более 215 тысяч жителей России.

Конкретно

Как голосовать?

- на сайте ВеликиеИмена.рф

- через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», - по телефону «горячей линии» 8-800-707-93-17

А в это время

Новое имя может получить и аэропорт Норильска. Сейчас в списке три варианта.

Михаил Водопьянов, Герой Советского Союза, впервые в мире посадил самолет на Северном полюсе, воевал, занимался организацией полярных экспедиций.

Николай Урванцев, геолог, первооткрыватель богатейшего месторождения медно-никелевых руд с высоким содержанием платины в районе современного Норильска, первый «Почетный гражданин Норильска».

Александр Сотников, казачий атаман и геолог, он мог бы стать первооткрывателем норильских руд и получить славу Николая Урванцева. Именно он на несколько лет раньше Урванцева начал исследования в районе Норильска. Но был арестован и расстрелян в 1920 году, ему было 29 лет. Если норильчане проголосуют за него, то о нем узнает и вся Россия.