В Красноярском крае дорожные полицейские спасли замерзающего котенка.

СЕГОДНЯ 14:11 2018-11-13T14:22:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Обычное дежурство на автодороге «Красноярск-Железногорск» стало для экипажа ДПС еще и операцией по спасению маленького котенка.

Когда полицейские услышали чей-то писк, было уже темно, поэтому они не сразу поняли, откуда идёт звук, пока не заглянули под патрульный автомобиль. Оказалось, малыш прижался к теплой выхлопной трубе и жалобно пищал.

Откуда он взялся на дороге, неизвестно, зато очевидно, что жизнь его висела на волоске: могли не услышать, могли не найти, могли бросить. Но услышали, нашли и взяли с собой. Полицейские привезли найденыша в здание ГИБДД, где накормили, обогрели и, самое главное, нашли хозяина! Котенка приютила семья из Железнодорожного района Красноярска.

Кстати, спасение животных, особенно зимой, бывает довольно часто. Например, недавно полицейские спасли сову.