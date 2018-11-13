2018-11-13T14:22:15+03:00
Дом. Семья

В Красноярском крае дорожные полицейские спасли замерзающего котенка

Они заметили его случайно [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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Патрульный автомобиль стал спасительным для котенка.Патрульный автомобиль стал спасительным для котенка.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Обычное дежурство на автодороге «Красноярск-Железногорск» стало для экипажа ДПС еще и операцией по спасению маленького котенка.

Когда полицейские услышали чей-то писк, было уже темно, поэтому они не сразу поняли, откуда идёт звук, пока не заглянули под патрульный автомобиль. Оказалось, малыш прижался к теплой выхлопной трубе и жалобно пищал.

Откуда он взялся на дороге, неизвестно, зато очевидно, что жизнь его висела на волоске: могли не услышать, могли не найти, могли бросить. Но услышали, нашли и взяли с собой. Полицейские привезли найденыша в здание ГИБДД, где накормили, обогрели и, самое главное, нашли хозяина! Котенка приютила семья из Железнодорожного района Красноярска.

Кстати, спасение животных, особенно зимой, бывает довольно часто. Например, недавно полицейские спасли сову.

В Красноярском крае дорожные полицейские спасли замерзающего котенка.

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