В Красноярском крае дорожные полицейские спасли замерзающего котенка
Обычное дежурство на автодороге «Красноярск-Железногорск» стало для экипажа ДПС еще и операцией по спасению маленького котенка.
Когда полицейские услышали чей-то писк, было уже темно, поэтому они не сразу поняли, откуда идёт звук, пока не заглянули под патрульный автомобиль. Оказалось, малыш прижался к теплой выхлопной трубе и жалобно пищал.
Откуда он взялся на дороге, неизвестно, зато очевидно, что жизнь его висела на волоске: могли не услышать, могли не найти, могли бросить. Но услышали, нашли и взяли с собой. Полицейские привезли найденыша в здание ГИБДД, где накормили, обогрели и, самое главное, нашли хозяина! Котенка приютила семья из Железнодорожного района Красноярска.
Кстати, спасение животных, особенно зимой, бывает довольно часто. Например, недавно полицейские спасли сову.
В Красноярском крае дорожные полицейские спасли замерзающего котенка.