2018-11-13T11:46:36+03:00
Происшествия

В Красноярске адвокату грозит 10 лет за принуждение к покупке доли в квартире

Это преступление является тяжким
Татьяна РЯБИНИНА
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Борец за соблюдение закона нарушал его в корыстных целях.Борец за соблюдение закона нарушал его в корыстных целях.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В августе 2014 года житель Красноярска купил ½ доли в квартире, но жить там не собирался. А собирался продать. И уже в сентябре начал принуждать проживающую в квартире женщину с несовершеннолетними детьми, ее близких родственников и второго собственника квартиры, к покупке совей доли. Все это продолжалось до марта 2015 года, причем, он угрожал насилием и уничтожением имущества, применял насилие. Самое интересное, этот человек прекрасно знал, что совершает тяжкое преступление, поскольку он – адвокат!

Пострадавшие сначала терпели, потом обратились в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по статье 179 УК РФ - принуждение к совершению сделки под угрозой применения насилия, уничтожения и повреждения чужого имущества, при отсутствии признаков вымогательства, совершенное с применением насилия.

Следствие завершено, материалы переданы в суд, адвокату грозит до десяти лет лишения свободы.

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