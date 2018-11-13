2018-11-13T11:29:32+03:00
Общество

В Красноярском крае открыли бассейн с «серебряной» водой

Капитальный ремонт длился четыре года, но сделали все по самым современным требованиям!
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Бассейн уникальный, система очистки самая современнаяБассейн уникальный, система очистки самая современная
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Спортивный комплекс в ЗАТО Солнечный, под Ужуром, построили еще в 1971 году для военнослужащих. Четыре года назад Министерство обороны передало его муниципалитету, и, поскольку состояние было не лучшим, начали капитальный ремонт.

- В ремонт вложено 85 миллионов рублей, 20 из них – это деньги, выделенные Правительством Красноярского края, рассказал Юрий Неделько, глава ЗАТО п. Солнечный. - Сначала привели в порядок кровлю, затем восстановили тепловой контур с отоплением. Отремонтировали спортзал и предоставили его в бесплатное пользование жителям с 8.00 до 22.00. А в начале ноября завершили ремонт бассейна, который смогут посещать жители не только нашего поселка, но и Ужура.

К слову, таких бассейнов, как в Солнечном, всего два десятка на весь Красноярский край. Ближайший находится в Ачинске. Здесь все сделано по современными требованиям: шумопоглощающие устройства, нескользящая плитка, места для зрителей, электронное табло.

Длина в 25 метров дает возможность посёлку проводить соревнования различного уровня

Длина в 25 метров дает возможность посёлку проводить соревнования различного уровня

- Бассейн уникальный, система очистки самая современная, без использования хлора, за счет ионов серебра. Длина в 25 метров дает возможность посёлку проводить соревнования различного уровня, а также более качественно проводить уроки физической культуры, - сказала на открытии бассейна Светлана Ходюш, первый заместитель министра спорта Красноярского края.

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