Бывший депутат Верховного совета Республики Хакасия с подельником при покупке квартир для детей-сирот положил в карман 9 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:25 2018-11-13T11:25:52+03:00

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Региональная программа Хакасии «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы, в которой заложены средства для обеспечения жильем детей-сирот, оказалась хорошей кормушкой!

Как выяснили следователи, с 2015 по 2016 годы бывший депутат Верховного совета Хакасии Владимир Нырцев по предварительному сговору с должностным лицом Управления имущественных отношений администрации Усть-Абаканского района, сумел переложить из государственного кармана в свой собственный более 9 миллионов рублей, об этом сообщает СУ СК РФ по Республике Хакасия.

Схема такова: обвиняемый продал заказчику принадлежащие ему 23 квартиры по завышенной стоимости. Разницу в 9 миллионов рублей поделили. Сироты жилье получили, но его можно было приобрести дешевле, а, значит, и больше.

В ходе следствия выяснилось, что бывший депутат в доме и в офисе хранил 63 патрона для нарезного огнестрельного оружия, и это тоже нарушение закона.

65-летний бывший депутат Верховного совета Республики Хакасия обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).