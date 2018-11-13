2018-11-13T11:02:15+03:00
Конкурсы и тесты

Красноярская школьница о своей маме: «Красота делает мир лучше!»

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Самая красивая мама - 2»
Ирина КИРШЕВА
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Лебедева Наталья и ее дочь София Фото: Личный архив участникаЛебедева Наталья и ее дочь София Фото: Личный архив участника
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«Красота делает мир лучше», - так 10-летняя София из Красноярска написала о своей маме. Девочка учится в четвертом классе гимназии, занимается спортом и рисованием, а мама Наталья - ее наставник и любимый человек.

Лебедева Наталья – одна из участниц фотоконкурса «Самая красивая мама -2». Это совместный проект медиахолдинга «Комсомольская правда» и клиники лазерной хирургии «Варикоза нет». К участию приглашаются все мамы Красноярского края. Загрузите свое фото на страницу конкурса на сайте kp.ru. Укажите свое имя, фамилию, возраст и контактный телефон. И еще напишите, как зовут сыночка или дочку, сколько им лет. Заявки принимаются до 21 ноября. Ну а потом стартует голосование, которое продлится до 26 ноября. Это время станет самым сложным для посетителей сайта «Комсомолки». Ведь именно от них будет зависеть победа той или иной конкурсантки. А поскольку, наши участницы все достойны первого места, выбор предстоит нелегкий. Но таковы правила. В финал попадут пять участниц – лидеров голосования.

27 ноября мы подведем итоги. А 28 ноября ждем победительниц на торжественное вручение подарков.

Генеральный партнер проекта - клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».

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