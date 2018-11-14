«Уральские авиалинии» открывают новый рейс Красноярск-Сочи

СЕГОДНЯ 06:00 2018-11-13T10:32:34+03:00

Прямой рейс до Сочи будет выполняться каждое воскресенье с 30 декабря 2018

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый регулярный прямой рейс по маршруту Красноярск-Сочи-Красноярск. Выполнение рейса запланировано на период зимней навигации с 30 декабря 2018 по 31 марта 2019 года.

• Рейс У6-689 вылетает из Красноярска по воскресеньям в 8:45, прилетает в Сочи в 10:55. Время в полете составит 6 часов 10 минут.

• Обратный рейс У6-690 выполняется по субботам, время вылета из Сочи – 22:00, прилет в Красноярск в 07:25. Время в пути 5 часов 25 минут.

Пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» помимо багажа и ручной клади могут провезти бесплатно один комплект горнолыжного снаряжения весом до 23 кг (кроме тарифа «Промо»).

В олимпийском Сочи расположены знаменитые горнолыжные комплексы «Альпика», «Горная Карусель», «Газпром» (Лаура) и «Роза-Хутор». Кроме разнообразных по уровню трасс вы можете прокатиться на голубоглазых хаски, окунуться в мир эмоций в аквапарке «Галактика», покататься на коньках по льду катка «Роза Хутор», посетить олимпийские объекты и этнографический парк «Моя Россия».

Билеты уже в продаже, приобрести их можно в авиакассах, на официальном сайте uralairlines.com, через мобильное приложение Uralairlines, по звонку в call-центр 8-800-7700-262. Напомним, что к оплате доступны бонусы программы «Крылья».

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