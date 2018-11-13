Дороги Красноярского края обсудили в Москве

СЕГОДНЯ 09:55 2018-11-13T09:55:21+03:00

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Для Красноярского края, с его огромной территорией и протяженностью с севера на юг, вопрос транспорта всегда был и будет в числе приоритетных. Первой темой обсуждения стал воздушный транспорт.

Для совершенствования системы авиаперевозок в Красноярском крае нужна реконструкция и переоснащение аэропорта Красноярск. Это и создание узла специальной связи воздушного пункта пропуска в аэропорту Красноярск, и строительство грузопассажирской железнодорожной ветки. Если новая дорога свяжет аэропорт не только с краевым центром, но и с Транссибирской магистралью, аэропорт станет центром хранения и перевалки грузов.

Еще одна проблема - состояние воздушного парка АО "КрасАвиа". Сейчас три четверти воздушных судов - самолеты Ан-24/26 образца 1970 года, не отвечающие современным требованиям комфорта и безопасности. Им нужна замена отечественными самолетами Ил-114-300.

Также на встрече говорили о проекте строительства моста через Енисей в районе поселка Высокогорский в Енисейском районе, что значительно повысит качество жизни местного населения и позволит развивать экономику этого региона.

Нужны в крае и новые теплоходы на замену изношенных "Валерия Чкалова" и "Александра Матросова" постройки 1953-1954 годов. Обойтись без них нельзя, они обеспечивают перевозки по маршруту Красноярск – Дудинка.

Также Александр Усс пригласил Евгения Дитриха в Красноярск на церемонию ввода в эксплуатацию автомобильной дороги с двумя развязками в створе улицы Волочаевской. Это важное событие запланировано на конец ноября.