В Хакасии росгвардейцы вынесли из горящего дома троих малышей, в том числе грудного ребенка

СЕГОДНЯ 08:55 2018-11-13T08:55:44+03:00

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История спасения началась с обычного вызова: жалобы жильцов на шумных соседей. Сотрудники Росгвардии и полиции выехали по адресу, но вызов оказался ложным.

Едва успев выйти из подъезда, старшие сержанты Николай Катцын и Иван Попов и участковый Андрей Чучук услышали крик женщины с призывом о помощи и увидели, как из квартиры на втором этаже повалил дым.

Первым делом вызвали пожарных и скорую, и сразу начали помогать жильцам выйти из горящего дома. В этом подъезде 15 квартир, многие спали, многие не могли выйти без посторонней помощи в силу возраста.

«Мой коллега Иван Попов вынес из дома грудного ребенка. Потом еще двоих детей, мальчика и девочку», – рассказал старший группы задержания ОВО по г. Сорску Николай Катцын.

Оказалось, некоторых взрослых, особенно пожилых, пришлось уговаривать покинуть помещение. Пожар на втором этаже их не напугал, надеялись отсидеться, не понимая, что именно едкий дым может стать причиной отравления и даже гибели.

Так и случилось: из-за дыма не смогли выйти жильцы одной из квартир на третьем этаже. Им помогли спуститься с балкона по раздвижной лестнице.

Росгвардейцы провели на пожаре около полутора часов, помогая людям спасать жизнь и имущество.