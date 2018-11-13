Красноярский хирург впервые в крае удалил кисту из ствола мозга через прокол в черепе

СЕГОДНЯ 08:26 2018-11-13T09:20:16+03:00

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38-летний пациент работает в Ужурском районе воспитателем продленной группы с учениками младших классов. И, как выяснилось только в этом году, всю свою жизнь он прожил с кистой в стволе мозга и не подозревал об этом. Но, как часто бывает в таких случаях, что-нибудь да становится пусковым механизмом.

Летом мужчина перегрелся на солнце, потерял сознание, а потом начались постоянные головные боли, нарушение походки, ухудшилось зрение. Сделали МРТ, увидели 5-сантиметровую кисту в III желудочке мозга и отправили пациента в краевую больницу.

Пациент знал, насколько опасна и сложна операция, но подписал согласие осознанно – он не мог больше жить с сильными головными болями и нарушением походки.

И нейрохирург Павел Руденко ликвидировал кисту с помощью эндоскопа через небольшой прокол в черепе, диаметром всего 1 см.

Работать нейрохирургу пришлось с большим риском – вблизи от крупных сосудов, подкорковых структур, зрительных и двигательных путей.

К счастью, операция прошла успешно и пациент уже замечает значительно улучшение состояния.

Напомним, нейрохирург Павел Руденко известен уникальными операциями по удалению опухолей гипофиза через нос. А еще это тот самый врач, который спас пациента с табуретом в черепе.