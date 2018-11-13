В Красноярском крае в ДТП один человек погиб, пятеро получили травмы

СЕГОДНЯ 07:37 2018-11-13T07:37:47+03:00

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По предварительным данным, 68-летний водитель на автомобиле «Лада Калина» ехал ночью из Курагино в сторону Минусинска и на 6-ом километре автодороги Минусинск-Курагино-Артемовск выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал автомобиль ВАЗ-21150. Что послужило причиной грубого нарушения правил дорожного движения? Темень, гололед или усталость пожилого водителя – это еще предстоит выяснить. Но последствия оказались трагическими.

В результате столкновения 29-летний водитель ВАЗа скончался на месте от полученных травм. Еще 5 человек пострадали, из них четверо после осмотра врачей отпущены на амбулаторное лечение.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ситуация на дорогах города и края меняется ежечасно и останется сложной до весны. И, поскольку навыками экстремальнго вождения обладают далеко не все водители, следует быть особенно осторожными