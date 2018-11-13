Сибирскую генерирующую компанию возглавит сын писателя Александра Солженицына

СЕГОДНЯ 07:16 2018-11-13T07:31:01+03:00

Об этом сообщается на официальном сайте компании

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Сыновья писателя-диссидента, Нобелевского лауреата Александра Солженицына, частые гости в Красноярске. Ермолай постоянно участвует в Красноярском экономическом форуме, Степан приезжал несколько раз в качестве эксперта. И вот неожиданный поворот в карьере!

Степан Солженицын, ранее работавший старшим партнером в российском офисе международной консалтинговой компании «МакКинзи», назначен генеральным директором СГК и сменит на этой должности Михаила Кузнецова, который возглавлял компанию с 1 октября 2013 года.

Деятельность Михаила Кузнецова прокомментировал председатель Совета Директоров АО «СУЭК» Александр Ландиа: «Задачи, которые стояли перед Михаилом пять лет назад, выполнены».

Новые задачи, стоящие перед компанией, сформулировал уходящий директор Михаил Кузнецов: «Необходимо совершенствовать внутрикорпоративное управление, интегрировать бизнес-процессы с материнской компанией СУЭК, планировать участие в программе модернизации энергетических мощностей. На все эти задачи нужен новый руководитель, обладающий соответствующей подготовкой, опытом работы, а самое главное – с новой мотивацией».

Степан Солженицын – выпускник Массачусетского технологического института и Гарвардского университета, специализировался на регуляторных и природоохранных аспектах энергетики. В российском офисе «МакКинзи» работал с 2004 года, отвечая за направление электроэнергетики и теплоснабжения. Руководил проектами в области энергогенерации, развития и эксплуатации сетей, сбытовой деятельности. Его брат Ермолай Солженицын продолжает работать на должности старшего партнёра московского офиса «МакКинзи».