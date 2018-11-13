2018-11-13T06:17:32+03:00
Происшествия

В Красноярском крае опекунша 10 лет тратила на себя деньги ребенка-сироты

Ущерб составил 1,2 миллиона рублей
Татьяна РЯБИНИНА
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Каким будет наказание - определит суд.Каким будет наказание - определит суд.Фото: Мария ЛЕНЦ
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10 лет жительница Шушенского района обманывала органы опеки и попечительства и ни разу за все это время ее не проверили, как положено.

Ущерб несовершеннолетнему ребенку-сироте обнаружился только во время прокурорской проверки.

Оказалось, что опекун имела право на получение пенсии опекаемого ребенка и должна была эти деньги перечислять на расчетный счет ребенка. Но 10 лет подряд ежемесячно лично получала деньги и распоряжалась ими в личных целях.

Все эти годы ущерб копился и составил более 1,2 млн. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). А это лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 миллиона рублей. Также прокурор заявил гражданский иск, чтобы ребенку были возвращены все потраченные деньги.

Кроме того, главе Шушенского района внесено представление об устранении нарушений Федерального закона «Об опеке и попечительстве», чтобы чиновники более добросовестно выполняли свои обязанности по защите прав сирот и обеспечению сохранности их имущества.

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