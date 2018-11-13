2018-11-13T05:48:33+03:00
Общество

«Стряхнем нафталин», — мэр Красноярска пригласил на городской форум в стиле рэп

И разместил ролик в своем Instagram [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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«Стряхнем нафталин», — мэр Красноярска пригласил на городской форум в стиле рэп.

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Есть у главы Красноярска Сергея Еремина и официальное приглашение на городской форум, опубликованное на сайте городской администрации: «Я приглашаю всех неравнодушных и а ктивных горожан обсудить вопросы, как должен застраиваться город, какими должны быть дворы, транспортная система города, что будет происходить в ближайшие годы с благоустройством и формированием зеленых зон в Красноярске, как будут развиваться сферы образования и медицины. Давайте вместе посмотрим на Красноярск свежим взглядом!».

Но есть и креативное, в стиле рэп, где Сергей Васильевич называет Красноярск красавцем, «протсо огонь» и призывает «стряхнуть нафталин».

Большинство кадров было снято на пятом открытом робототехническом фестивале, который прошел 11 ноября в красноярской школе №149 и который поддерживает «Комсомольская правда»-Красноярск. Мэр пришел с женой и дочками и провел с ребятами несколько часов.

Напомним, городской форум «Будущее. Проектируем вместе» пройдет в МВДЦ «Сибирь» 28 и 29 ноября, программа опубликована на сайте администрации Красноярска.

«Стряхнем нафталин», — мэр Красноярска пригласил на городской форум в стиле рэп.

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