2018-11-13T05:51:28+03:00
Здоровье

Красноярцы могут бесплатно проверить кровь на сахар

Это нужно делать не реже раза в год
Татьяна РЯБИНИНА
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Всю неделю красноярцы могут сдать кровь на сахар без направления!Всю неделю красноярцы могут сдать кровь на сахар без направления!Фото: Мария ЛЕНЦ
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14 ноября – всемирный день борьбы с диабетом. Заболевание коварное, каждый год им заболевают около семи тысяч жителей края. А общее число зарегистрированных больных сахарным диабетом в 2017 году превысило 75 тысяч.

Как и в России в целом, в нашем регионе их ежегодно становится больше на 7-8%, и потому особенно важны меры профилактики, в частности, анализ крови на сахар, борьба с лишним весом и пр.

Напомним, проверять кровь на сахар рекомендуется не реже, чем раз в год. Дело в том, что диабет долгое время протекает почти бессимптомно и выявить его может только анализ крови. Когда появляются симптомы (изменение веса, жажда и др.), то уже поздно заниматься профилактикой.

Пройти обследование можно в Центре здоровья (улица Воронова, 35г), здесь определят уровень глюкозы и холестерина, которые и покажут, насколько велика опасность диабета.

Акция проходит до 17 ноября включительно, с 9.00 до 16.00. При себе необходимо иметь паспорт и страховой медицинский полис.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 224-01-65.

Также для населения в медицинских учреждениях края будут организованы лектории и «Школы здоровья» для больных сахарным диабетом. Здесь же можно будет получить необходимую информационно-просветительскую литературу (буклеты, плакаты) по профилактике сахарного диабета.

14 ноября «Школа сахарного диабета», организованная специалистами Городского эндокринологического центра пройдет в Красноярской межрайонной поликлинике №5 (пр. Мира,46) для больных сахарным диабетом 2 типа. Начало в 10.00, запись по телефону 8 (391)2340304. При себе необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования и паспорт.

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