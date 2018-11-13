В Красноярске «Делимобиль» отменил бесплатное ночное ожидание

СЕГОДНЯ 05:01 2018-11-13T05:02:06+03:00

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Нововведение вступило в силу с 12 ноября. До этого дня пользователь мог оставить за собой автомобиль на ночь, с 0:00 до 6:00 режим ожидания был бесплатным.

Также отменена акция “Утренний Беспредел” для тарифа “Базовый”. Теперь стоимость одной минуты пользования делимобилем утром и днем будет одинаковой, 7 рублей за минуту.

Напомним, сервис "Делимобиль", аренда автомобилей, был запущен в Красноярске 4 сентября, наш город стал десятым городом федеральной сети.

В распоряжение пользователей поступили 50 автомобилей Hyundai Solaris, все машины имеют коробку-автомат, оборудованы мультимедийными системами и парктрониками. Оплачивать аренду можно по нескольким тарифам, поминутно или за сутки. Оставлять машину можно там, где она вам больше не нужна, единственное ограничение - автомобиль нужно припарковать на разрешенной парковке. Вышли - и аренда закончена.

Сейчас в России уже более 2 тысяч таких автомобилей.