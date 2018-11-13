В Красноярском крае суд оставил на свободе директора пансионата, в котором погибли 18 пожилых постояльцев

СЕГОДНЯ 04:33 2018-11-13T04:33:43+03:00

Будет ли продолжение этой истории, мы узнаем через 10 дней. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В 2015 году в пансионате для пожилых «Калина красная», который находится в Емельяново, умерла 77-летняя женщина. После этого сюда зачастили журналисты, пансионатом заинтересовалась краевая прокуратура и Следственный комитет.

Грубые нарушения в деятельности учреждения, в котором жили пожилые люди, можно было бы исправить. Но в ходе следствия выяснилось непоправимое: доказано 18 случаев постояльцев в возрасте от 78 до 93 лет в период с 2011 по 2016 год. Все они пробыли в пансионате около месяца. Выяснилось, что им не разрешали гулять, ограничивали общение с родственниками и даже не вызывали скорую помощь.

В июле 2017 года следствие завершилось, дело передали в суд, об этом сообщала «Комсомольская правда»-Красноярск.

Директор пансионата «Калина Красная» Евгений Жданов свою вину не признал, хотя Емельяновский районный суд вынес обвинительный приговор: 1 год и 6 месяцев ограничения свободы. Однако из-за истечения срока давности он был освобожден от наказания. Приговор оглашали почти 8 часов. Евгений Жданов исходом дела доволен, говорит, не ожидал, думал, засудят. Однако у потерпевших и прокуратуры другое мнение, в невиновность Жданова они не верят и намерены обжаловать приговор, для этого у них есть 10 дней.

Напомним, потерпевшие хотели получить и материальную компенсацию и подавали на директора пансионата два иска - на 1,3 и на 4 миллиона.