2018-11-13T03:49:57+03:00
Общество

В центре Красноярска на два дня перекроют улицу

Это связано с торжественными мероприятиями
Татьяна РЯБИНИНА
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На этот раз причиной ограничения движения стали торжественные мероприятия.На этот раз причиной ограничения движения стали торжественные мероприятия.Фото: Мария ЛЕНЦ
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К перекрытиям по причине ремонта красноярцы давно привыкли. Но есть и другие поводы ограничивать движение на отдельных улицах. Например, по причине торжественных мероприятий, которые будут проходить на площади перед военным комиссариатом Красноярского края.

Проезд для движения транспорта будет временно закрыт в районе краевого военного комиссариата по ул. Деповская от ул. Вокзальная до здания по адресу ул. Деповская, 37, а также от здания по ул. Деповская, 37 до здания по ул. 30 июля, 14.

Проезд закроют 13 ноября в 18.00 и откроют 14 ноября после 15.00.

В это же время по ул. Вокзальная на участке от ул. Карла Маркса до переулка Школьный будет запрещена стоянка транспортных средств. Для водителей будут выставлены временные дорожные знаки, об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Кстати, там же, в разделе "Анонсы" можно найти информацию обо всех перекрытиях улиц, которые действут сейчас на территории города.

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