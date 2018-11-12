2018-11-12T19:32:05+03:00
Общество

Недорогую киберруку собрали красноярские школьники

В краевом центре прошел краевой робототехнический фестиваль
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Надо сказать, что такое изобретение уже было, но та модель стоит немалых денег. Рука, сконструированная красноярскими школьниками, - гораздо дешевле аналога. Фото: пресс-служба администрации КрасноярскаНадо сказать, что такое изобретение уже было, но та модель стоит немалых денег. Рука, сконструированная красноярскими школьниками, - гораздо дешевле аналога. Фото: пресс-служба администрации Красноярска
Изменить размер текста:

Недорогую киберруку собрали красноярские школьники. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе администрации краевого центра.

В Красноярске на базе школы № 149 состоялся V краевой открытый робототехнический фестиваль IQ-Robot. Вот на этой площадке и презентовали свои проекты юные изобретатели.

Всего в конкурсе приняли участие более 200 школьников от 7 до 18 лет из Красноярского края и Иркутской области. Ребята представили на суд жюри около 100 проектов. Один из самых интересных и, что немаловажно, полезных - пластиковый протез кисти, напечатанный на 3D-принтере: все пальцы хорошо сгибаются, кисть может двигаться.

Надо сказать, что такое изобретение уже было, но та модель стоит немалых денег. Рука, сконструированная красноярскими школьниками, - гораздо дешевле аналога.

- Ощущение, что мы уже погрузились в будущее. Роботы вызывают восторг, и делают их ведь не взрослые, а дети. Ребята не просто собирают роботов, а ещё и сложнейшие программы для них пишут. Эти интеллектуальные состязания нужно развивать дальше. Важно, чтобы горящие глаза юных инноваторов не потухали, они не растеряли свой потенциал, - прокомментировал глава Красноярска Сергей Еремин, посетивший площадку фестиваля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В красноярском заповеднике «Столбы» прокомментировали объявление о платном входе в туристический центр
В Хакасии мужчина до смерти избил квартиранта за то, что тот устроил в его квартире
Экологи проводят внеплановые проверки 14 предприятий Красноярска после жалоб горожан
В Хакасии завели уголовное дело на отца ребенка 15-летней девушки
В этом сезоне в Красноярском крае откроют 135 ледовых переправ
На Таймыре задержали двоих молодых мужчин за незаконную охоту на оленей
Кругом провода и короба: в Красноярске люди жалуются на провайдеров
В Красноярске виновнику пьяного ДТП запретили водить машину
Чтобы не оштрафовали: красноярским художникам выделили две стены
В Норильске теплее: житель заполярного города заморозил «Доширак» ради эксперимента и необычных фото
ВТБ Страхование запускает новый продукт по лечению тяжелых заболеваний
Через весь мост: в Красноярске на Копыловском мосту образовалась трещина
Чтобы не выделывать кульбиты на тротуарах: глава Красноярска поручил усилить контроль за чисткой тротуаров
Под Красноярском гаражных грабителей нашли по юбилейным монетам
В Красноярске, чтобы убрать свалку, скопившуюся в Николаевке за неделю, понадобилось два КАМАЗа
В красноярской новостройке обрушился потолок – будут судить отделочников
Второклассница из Красноярска своим рисунком трогательно поздравила всех мам с предстоящим праздником
Следователи проводят проверку по факту аварийной посадки «Боинга» в норильском аэропорту
О состоянии дорог Красноярска можно узнать на сайте службы 005