СЕГОДНЯ 19:32 2018-11-12T19:32:05+03:00

Надо сказать, что такое изобретение уже было, но та модель стоит немалых денег. Рука, сконструированная красноярскими школьниками, - гораздо дешевле аналога. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Изменить размер текста: A A

Недорогую киберруку собрали красноярские школьники. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе администрации краевого центра.

В Красноярске на базе школы № 149 состоялся V краевой открытый робототехнический фестиваль IQ-Robot. Вот на этой площадке и презентовали свои проекты юные изобретатели.

Всего в конкурсе приняли участие более 200 школьников от 7 до 18 лет из Красноярского края и Иркутской области. Ребята представили на суд жюри около 100 проектов. Один из самых интересных и, что немаловажно, полезных - пластиковый протез кисти, напечатанный на 3D-принтере: все пальцы хорошо сгибаются, кисть может двигаться.

Надо сказать, что такое изобретение уже было, но та модель стоит немалых денег. Рука, сконструированная красноярскими школьниками, - гораздо дешевле аналога.

- Ощущение, что мы уже погрузились в будущее. Роботы вызывают восторг, и делают их ведь не взрослые, а дети. Ребята не просто собирают роботов, а ещё и сложнейшие программы для них пишут. Эти интеллектуальные состязания нужно развивать дальше. Важно, чтобы горящие глаза юных инноваторов не потухали, они не растеряли свой потенциал, - прокомментировал глава Красноярска Сергей Еремин, посетивший площадку фестиваля.