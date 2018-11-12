СЕГОДНЯ 18:41 2018-11-12T18:41:00+03:00

Фото объявления туристы разметили в группе «Столбов» в социальной сети. Чуть позже администраторы группы фото удалили. Говорят, что само объявление сняли тоже. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В красноярском заповеднике «Столбы» прокомментировали объявление о платном входе в туристический центр. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, туристы, побывавшие в заповеднике накануне, увидели и сфотографировали там объявление, размещенное у входа в туристический центр «Перевал».

Объявление гласит, что с 1 января вход в туристический центр «Перевал» будет платным: 50 рублей с человека. Бесплатно туда смогут проходить только дети до 12 лет и люди пенсионного возраста.

Фото объявления туристы разметили в группе «Столбов» в социальной сети. Чуть позже администраторы группы фото удалили. Говорят, что само объявление сняли тоже.

В администрации заповедника говорят: объявление повесили раньше времени. Пока еще не ясно, будут ли брать деньги за вход на территорию туристического центра или нет, вопрос еще решается. Но даже если плату за вход в «Перевал» установят, вход на территорию самого заповедника должен остаться бесплатным.