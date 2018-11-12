2018-11-12T18:32:30+03:00
Происшествия

В Хакасии мужчина до смерти избил квартиранта за то, что тот устроил в его квартире

Хозяин разозлился за то, что знакомый, которого он пустил пожить к себе, устроил притон и отказывался наводить порядок
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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От полученных травм пострадавший мужчина умер на месте.От полученных травм пострадавший мужчина умер на месте.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии мужчина до смерти избил квартиранта за то, что тот устроил в его квартире. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе республиканского следственного комитета.

По версии следователей, все произошло в Аскизском районе. 36-летний местный житель на время своего отъезда разрешил пожить в своей квартире знакомому. А когда вернулся, обнаружил: его приятель устроил в квартире страшный беспорядок, водил туда кого попало, постоянно пил.

Между мужчинами произошла ссора. Хозяин потребовал, чтобы нетрезвый квартирант немедленно прибрался в доме, но тот требование проигнорировал. И тогда мужчина несколько раз ударил своего приятеля руками и ногами по разным частям тела. От полученных травм пострадавший мужчина умер на месте. А на хозяина квартиры завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Если его вину докажет суд, ему может грозить до 15 лет колонии.

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