СЕГОДНЯ 18:17 2018-11-12T18:17:42+03:00

В ходе предварительной проверки выяснилось, что воздух загрязняют предприятия, на базе которых работали небольшие котельные. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Экологи проводят внеплановые проверки 14 предприятий Красноярска после жалоб горожан. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе министерства экологии и рационального природопользования края.

В ведомстве говорят: жители краевого центра жаловались на едкий запах дыма и сильное задымление. Причем жалобы поступали из одних и тех же районов. На места выезжала передвижная лаборатория, которая подтвердила: действительно, в этих территориях воздух загрязнен.

В ходе предварительной проверки выяснилось, что воздух загрязняют предприятия, на базе которых работали небольшие котельные. Документов, разрешающих использование такого оборудования, у владельцев бизнеса не оказалось.

- В настоящее время инспекторы Минэкологии края проверяют документы этих организаций на соблюдение экологического законодательства, оборудованы ли стационарные источники загрязнения очистными установками, как осуществляется производственный контроль за охраной атмосферного воздуха. При нарушении требований природоохранного законодательства хозяйствующие субъекты будут привлечены к ответственности, - прокомментировали в пресс-службе минэкологии.