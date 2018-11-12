СЕГОДНЯ 18:08 2018-11-12T18:08:00+03:00

Если дело дойдет до суда и вину парня признают, ему грозит до четырех лет колонии (максимальное наказание по статье). Фото: Мария ЛЕНЦ

23-летний парень собирается жениться, но это не освобождает его от ответственности

Изменить размер текста: A A

В Хакасии завели уголовное дело на отца ребенка 15-летней девушки. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе республиканского следственного комитета.

Как уже удалось выяснить следователям, молодой человек долго встречался с девочкой-подростком, потом по обоюдному согласию они вступили в половую связь. Девушка забеременела и родила ребенка. Сейчас пара живет вместе, молодые родители планируют пожениться.

Тем не менее, следователи завели на молодого отца уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

Пока следователи собирают материалы по этому делу, опрашивают всех причастных к случившемуся. Если дело дойдет до суда и вину парня признают, ему грозит до четырех лет колонии (максимальное наказание по статье).