В Хакасии завели уголовное дело на отца ребенка 15-летней девушки
В Хакасии завели уголовное дело на отца ребенка 15-летней девушки. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе республиканского следственного комитета.
Как уже удалось выяснить следователям, молодой человек долго встречался с девочкой-подростком, потом по обоюдному согласию они вступили в половую связь. Девушка забеременела и родила ребенка. Сейчас пара живет вместе, молодые родители планируют пожениться.
Тем не менее, следователи завели на молодого отца уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».
Пока следователи собирают материалы по этому делу, опрашивают всех причастных к случившемуся. Если дело дойдет до суда и вину парня признают, ему грозит до четырех лет колонии (максимальное наказание по статье).