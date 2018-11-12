СЕГОДНЯ 17:50 2018-11-12T17:50:09+03:00

Информация о работе ледовых переправ будет появляться по мере запуска в эксплуатацию этих объектов. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В МЧС просят жителей региона не пробовать лед на прочность

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В этом сезоне в Красноярском крае откроют 135 ледовых переправ. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В этом году переправ будет больше, на две – в сезоне-2018 в крае работали 133 таких объекта. Ответственные специалисты уже подготовили перечень переправ и примерный график их открытия.

Одновременно с этим спасатели предупреждают людей о том, что на многих водоемах лед сейчас очень тонкий, и выходить на него крайне опасно.

- Уважаемые жители и гости нашего края! Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Красноярскому краю просят Вас не выходить на первый лёд и не проверять его прочность ударом ноги. Крепким и безопасным лёд станет только после продолжительных морозов, - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Информация о работе ледовых переправ будет появляться по мере запуска в эксплуатацию этих объектов.