2018-11-12T15:52:45+03:00
Общество

На Таймыре задержали двоих молодых мужчин за незаконную охоту на оленей

Браконьерам грозит до шести месяцев колонии
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Подозреваемых задержали, оленьи туши изъяли.Подозреваемых задержали, оленьи туши изъяли.Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
Изменить размер текста:

На Таймыре задержали двоих молодых мужчин за незаконную охоту на оленей. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным полицейских, этих двоих жителей Таймырского района задержали сотрудники ГИБДД сельского поселения Хатанга. Инспекторы остановили для проверки два снегохода с санями под управлением 33 и 35-летних местных жителей. В санях у северян были два убитых северных оленя, а разрешения на охоту на этих животных у мужчин не было.

Подозреваемых задержали, оленьи туши изъяли.

- В отношении мужчин 1985 и 1983 г.р. дознавателями Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 месяцев, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кругом провода и короба: в Красноярске люди жалуются на провайдеров
В Красноярске виновнику пьяного ДТП запретили водить машину
Чтобы не оштрафовали: красноярским художникам выделили две стены
В Норильске теплее: житель заполярного города заморозил «Доширак» ради эксперимента и необычных фото
ВТБ Страхование запускает новый продукт по лечению тяжелых заболеваний
Через весь мост: в Красноярске на Копыловском мосту образовалась трещина
Чтобы не выделывать кульбиты на тротуарах: глава Красноярска поручил усилить контроль за чисткой тротуаров
Под Красноярском гаражных грабителей нашли по юбилейным монетам
В Красноярске, чтобы убрать свалку, скопившуюся в Николаевке за неделю, понадобилось два КАМАЗа
В красноярской новостройке обрушился потолок – будут судить отделочников
Второклассница из Красноярска своим рисунком трогательно поздравила всех мам с предстоящим праздником
Следователи проводят проверку по факту аварийной посадки «Боинга» в норильском аэропорту
О состоянии дорог Красноярска можно узнать на сайте службы 005