СЕГОДНЯ 15:52 2018-11-12T15:52:45+03:00

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На Таймыре задержали двоих молодых мужчин за незаконную охоту на оленей. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным полицейских, этих двоих жителей Таймырского района задержали сотрудники ГИБДД сельского поселения Хатанга. Инспекторы остановили для проверки два снегохода с санями под управлением 33 и 35-летних местных жителей. В санях у северян были два убитых северных оленя, а разрешения на охоту на этих животных у мужчин не было.

Подозреваемых задержали, оленьи туши изъяли.

- В отношении мужчин 1985 и 1983 г.р. дознавателями Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 месяцев, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.