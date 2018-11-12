2018-11-12T14:24:00+03:00
Общество

Кругом провода и короба: в Красноярске люди жалуются на провайдеров

Люди уверены, что поставщики услуг интернета используют в работе нецивилизованный подход
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Люди понимают: интернет необходим, но просят каким-то образом повлиять на провайдеров и призвать их к порядку.Люди понимают: интернет необходим, но просят каким-то образом повлиять на провайдеров и призвать их к порядку.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Кругом провода и короба: в Красноярске люди жалуются на провайдеров. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сегодня в администрации Свердловского района прошла встреча Общественного совета по вопросам ЖКХ. На общественном совете жители района рассказали: они устали бороться с провайдерами. Дело в том, что технические специалисты поставщиков услуг интернета, прокладывают провода неаккуратно, потом они висят по стенам, а распределительные коробки вешают в подъездах как попало и где попало.

При этом люди понимают: интернет необходим, но просят каким-то образом повлиять на провайдеров и призвать их к порядку.

- Ситуация с размещением сетей в подъездах достаточно острая. Поэтому мы обратились в городской Совет депутатов с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в Правила благоустройства территории Красноярска, а также дополнений в Закон Красноярского края «Об административных правонарушениях», которые установят обязательную ответственность для нерадивых провайдеров, наносящих ущерб домовому имуществу, - прокомментировал руководитель администрации Свердловского района Игорь Титенков.

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