2018-11-12T14:13:45+03:00
Происшествия

В Красноярске виновнику пьяного ДТП запретили водить машину

Мужчине избрали новую меру пресечения
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Это не окончательное наказание водителю, меру пресечения по вменяемой ему статье определит судЭто не окончательное наказание водителю, меру пресечения по вменяемой ему статье определит судФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске виновнику ДТП запретили водить машину. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

По данным следователей, этот 54-летний мужчина в июле этого года сел за руль пьяным. В Октябрьском районе он сбил пешеходов, одна женщина получила травмы. На автомобилиста завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

- По ходатайству следователей в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета управлять автомобилем или иным транспортным средством до принятия итогового решения по уголовному делу. В настоящее время водительское удостоверение изъято и приобщено к материалам, - прокомментировали в полиции.

Но это не окончательное наказание водителю, меру пресечения по вменяемой ему статье определит суд.

Как говорят в пресс-службе краевого МВД, поправки к Уголовно-процессуальному кодексу вступили в силу в апреле этого года. И после этого водителям могут назначать новый вид наказания - в виде наложения судом запрета на подозреваемых и обвиняемых на совершение определенных действий.

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