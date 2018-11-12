Чтобы не оштрафовали: красноярским художникам выделили две стены
Чтобы не оштрафовали: красноярским художникам выделили две стены. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.
- Здесь каждый может проявить свои творческие способности. В теплое время года на этих локациях будут проводиться мастер-классы по граффити и фестивали уличного искусства. Приходить и рисовать можно в любое время, важно не забывать забирать с собой оставшийся после творчества пустые баллоны, - прокомментировала Екатерина Сидоренко, руководитель управления молодёжной политики.
В администрации говорят, что, возможно, в будущем такие «открытые» стены для уличных художников появятся в каждом районе Красноярска.
КОНКРЕТНО
Где находятся стены, на которых можно спокойно рисовать, не боясь штрафов:
- подпорная стена нижнего яруса левобережной набережной Енисея в районе Капитанского клуба;
- подпорная стена на правом берегу (ориентир - Красраб, 180).