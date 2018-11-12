2018-11-12T13:26:08+03:00
Общество

В Норильске теплее: житель заполярного города заморозил «Доширак» ради эксперимента и необычных фото

Молодой человек решил узнать, за какое время замерзнет лапша в Норильске
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Получается, что в Норильске теплее, чем на антарктической станции. Во всяком случае, это показал эксперимент, проведенный жителем заполярного города.Получается, что в Норильске теплее, чем на антарктической станции. Во всяком случае, это показал эксперимент, проведенный жителем заполярного города.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Норильске теплее: житель заполярного города заморозил «Доширак» ради эксперимента и красивых фото. Молодой человек решил узнать, за какое время замерзнет лапша в Норильске. И сравнить это время с результатом, полученным итальянцами на антарктической станции «Конкордия».

«У них (у итальянцев – прим. ред.) «дошик» схватился за 2 минуты. У меня сегодня (10.11.2018) в Норильске лапша схватилась минуты за 4 на балконе, а вот «фундамент», чтобы получить такой же снимок пришлось ждать полчаса. Видимо, потому, что делал все по рецепту – то есть добавил специи из пакетиков в бульон, потому он долго замерзал», - так подписал свои экспериментальные фото молодой человек.

lanefdesfous70lanefdesfous70
#норильск#norilsk#north#russia и о погоде.. решил повторить эксперимент итальянцев с антарктической станции "Конкордия"(верхний снимок). У них "дошик" схватился за 2 минуты. У меня сегодня(10.11.2018) в Норильске лапша схватилась минуты за 4 на балконе, а вот "фундамент" чтобы получить такой же снимок пришлось ждать полчаса, видимо потому, что делал все по рецепту т. е добавил специи из пакетиков в бульон, потому он долго замерзал.
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На фото сверху - результат итальянцев, снизу - норильчанина.

Получается, что в Норильске теплее, чем на антарктической станции. Во всяком случае, это показал эксперимент, проведенный жителем заполярного города.

Ну, а если говорить о конечном результате, то у норильчанина он получился практически такой же, как на «Конкордии» - замерзшая лапша, в ней вилка, которая как бы повисла в воздухе. Правда, фон фотографий отличается. Ну, это и логично – где Норильск, а где «Конкордия».

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