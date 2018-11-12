2018-11-12T12:33:48+03:00
Общество

Через весь мост: в Красноярске на Копыловском мосту образовалась трещина

Специалисты говорят, что это от морозов [видео]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Передвигаться по мосту, по мнению специалистов, совершенно неопасно и пешеходам, и автомобилистам. Фото: стоп-кадрПередвигаться по мосту, по мнению специалистов, совершенно неопасно и пешеходам, и автомобилистам. Фото: стоп-кадр
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Через весь мост: в Красноярске на Копыловском мосту образовалась трещина. Трещину на видео заснял житель город Даниил Маркелов. Сам красноярец на видео говорит, что он теперь не станет ходить и ездить по мосту. Причем асфальт треснул там, где совсем недавно делали ремонт и укладывали новый асфальт, трещина проходит поперек проезжей части.

Тем временем, в департаменте горхозяйства прокомментировали ситуацию так: специалисты осмотрели место, где проходит трещина, и они считают, что опасного в ней ничего нет.

Трещина в Копыловском мосту..

Дело в том, что в этом месте как раз проходит деформационный шов. Именно там и треснул асфальт, а связано это с понижением температуры воздуха. Еще раз обследуют дефект послезавтра, 14 ноября. Тогда же более точно смогут назвать причину, также сроки и методы устранения трещины.

Ну, а передвигаться по мосту, по мнению специалистов, совершенно неопасно и пешеходам, и автомобилистам.

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