СЕГОДНЯ 11:59 2018-11-12T11:59:56+03:00

Сергей Еремин сказал, что с обслуживание магистральных улиц в городе уже вышли на новый уровень, а вот с тротуарами, дворами и пешеходными дорожками еще до этого далеко. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Чтобы не выделывать кульбиты на тротуарах: глава Красноярска поручил усилить контроль за чисткой тротуаров в городе. Напомним, в Красноярске резко похолодало, и растаявший снег замерз на дорогах и тротуарах. И кое-где пешеходные дорожки превратились в один сплошной каток.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, сегодня, 12 ноября, именно этой теме глава города Сергей Еремин посвятил часть селекторного совещания с подчиненными.

Сергей Еремин сказал, что с обслуживание магистральных улиц в городе уже вышли на новый уровень, а вот с тротуарами, дворами и пешеходными дорожками еще до этого далеко. Тем временем, по словам главы краевого центра, безопасность должна начинаться с каждого крыльца.

Поэтому Еремин поручил главам районов тщательней следить за тем, как чистят наледь и снег с пешеходных зон на их территориях. Как сказал глава города, руководители районов должны выстроить работу с управляющими компаниями так, чтобы уборку проводили регулярно и качественно.