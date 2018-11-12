Под Красноярском гаражных грабителей нашли по юбилейным монетам
Под Красноярском гаражных грабителей нашли по юбилейным монетам. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
В Железногорске за короткий период времени группа грабителей обчистила 14 гаражей. Преступники забирали дорогой электроинструмент, а вот большие вещи и дорогие колеса не брали. У одного мужчины пропала коллекция юбилейных десятирублевых монет. Грабители действовали очень осторожно, следов и отпечатков пальцев не оставляли.
Под Красноярском гаражных грабителей нашли по юбилейным монетам.
Через некоторое время оперативники наткнулись в социальных сетях на объявление о продаже монет, таких же, как пропали у одного из пострадавших.
- Оперативники выяснили, что объявление разместил 17-летний житель Железногорска. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили причастность молодого человека и двух его приятелей к совершению серии краж из гаражей. Похищенное имущество в ходе обысков было обнаружено и изъято, - прокомментировали в пресс-службе краевой полиции.
На подозреваемых завели дело по статье «Кража», теперь им грозит до пяти лет колонии.