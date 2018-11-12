СЕГОДНЯ 11:17 2018-11-12T11:17:46+03:00

На подозреваемых завели дело по статье «Кража», теперь им грозит до пяти лет колонии. Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Молодые люди украли коллекцию монет и тут же решили ее продать [видео]

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Под Красноярском гаражных грабителей нашли по юбилейным монетам. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В Железногорске за короткий период времени группа грабителей обчистила 14 гаражей. Преступники забирали дорогой электроинструмент, а вот большие вещи и дорогие колеса не брали. У одного мужчины пропала коллекция юбилейных десятирублевых монет. Грабители действовали очень осторожно, следов и отпечатков пальцев не оставляли.

Под Красноярском гаражных грабителей нашли по юбилейным монетам.

Через некоторое время оперативники наткнулись в социальных сетях на объявление о продаже монет, таких же, как пропали у одного из пострадавших.

- Оперативники выяснили, что объявление разместил 17-летний житель Железногорска. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили причастность молодого человека и двух его приятелей к совершению серии краж из гаражей. Похищенное имущество в ходе обысков было обнаружено и изъято, - прокомментировали в пресс-службе краевой полиции.

На подозреваемых завели дело по статье «Кража», теперь им грозит до пяти лет колонии.