2018-11-12T10:47:31+03:00
Общество

В Красноярске, чтобы убрать свалку, скопившуюся в Николаевке за неделю, понадобилось два КАМАЗа

Власти уверены, что с 1 января ситуация должна измениться
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Ещё весной свалка на этом участке была втрое больше. Фото: пресс-служба администрации КрасноярскаЕщё весной свалка на этом участке была втрое больше. Фото: пресс-служба администрации Красноярска
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В Красноярске, чтобы убрать свалку, скопившуюся в Николаевке за неделю, понадобилось два КАМАЗа. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

- Ещё весной свалка на этом участке была втрое больше. Поэтому мы продолжаем проводить санитарные пятницы, постоянные объезды. Привлекаем спонсоров, они предоставляют технику. Ни копейки бюджетных средств на это не тратится, - прокомментировал руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук.

Получается, что свалка здесь образовывалась регулярно, и также регулярно мусор убирали и продолжают убирать. Власти надеются, что с 1 января ситуация изменится. Именно с этого дня районные администрации не будут заниматься вывозом мусора с частного сектора, за этим должен будет следить региональный оператор. А собственники домов должны будут заключить с ним договора. Тем, кто договор не заключит, грозит административная ответственность.

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