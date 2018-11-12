СЕГОДНЯ 10:23 2018-11-12T10:24:29+03:00

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В красноярской новостройке обрушился потолок – будут судить отделочников. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК региона.

По версии следователей, 29 июля этого года в одной из квартир в новостройке на Карамзина едва не случилась трагедия. Ночью с потолка сорвался кусок штукатурки и чуть не упал прямо на людей, спавших в этой комнате. Жители квартиры услышали шум и успели уклониться, благодаря этому не пострадали.

Проведенная экспертиза показала: подрядчик нарушил технологию при выполнении штукатурных работ.

- Это не обеспечивало безопасную эксплуатацию данной квартиры и являлось угрозой для жизни и здоровья, находящихся в данной квартире людей, - прокомментировал в следственном комитете.

На руководителей предприятия, выполнявшего отделку, завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас дело передали в суд. Если кого-то признают виновным, этому человек грозит штраф или до двух лет колонии (максимальное наказание).