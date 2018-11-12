Второклассница из Красноярска своим рисунком трогательно поздравила всех мам с предстоящим праздником

СЕГОДНЯ 10:20 2018-11-12T10:20:37+03:00

Мама всегда будет рядом! Фото: Личный архив участника

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«Мама всегда будет рядом…», - так подписала свой рисунок Стеша Анциферова из Красноярска. Стеша учится во 2 «Д» классе школы №154. Этим рисунком она решила поздравить всех мам на свете с наступающим Международным Днем матери!

Напоминаем, на сайте kp.ru продолжается голосование в конкурсе «Открытка для мамы - 2018». Его участниками пожелали стать более 600 ребят из Красноярского края. В финал попадут десять участников – лидеров голосования. Добавим, что за понравившийся рисунок смогут проголосовать все желающие посетители сайта, друзья и знакомые участников. Можно проголосовать сразу за несколько участников нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа.

Голосовать за работы участников можно до 18 ноября. А 21 числа мы подведем итоги, 23 ноября пригласим победителей на торжественное награждение и вручение подарков.

Проголосовать можно на странице конкурса по этой ссылке.

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