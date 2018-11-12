СЕГОДНЯ 09:16 2018-11-12T09:16:19+03:00

Ещё одной функцией 005 является сбор и передача ответственным структурам информации о состоянии дорог и тротуаров города. Фото: Мария ЛЕНЦ

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О состоянии дорог Красноярска можно узнать на сайте службы 005. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, до недавнего времени красноярская служба 005 работала лишь в телефонном режиме – узнать о каких-либо аварийных и плановых отключениях воды, отопления, электричества можно было, позвонив по этому трехзначному номеру.

Около месяца назад у службы заработал свой сайт, где можно в режиме онлайн узнать обо всех коммунальных отключениях. А теперь на этом сайте пользователям доступен раздел с информацией о состоянии дорог города.

- Ещё одной функцией 005 является сбор и передача ответственным структурам информации о состоянии дорог и тротуаров города. С введением нового раздела горожане также могут сообщать о дорожных проблемах через интернет, - прокомментировал руководитель управления ГО, ЧС и ПБ Андрей Коротков.

КОНКРЕТНО

Где можно оставить сообщение о проблемах на дорогах Красноярска:

- на сайте службы 005 по этой ссылке.