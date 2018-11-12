2018-11-12T08:17:21+03:00
Спорт

Тело – круче, чем у победителя! Красноярский спортсмен завоевал «серебро» чемпионата мира по бодибилдингу

А красноярские болельщики посчитали, что Михаил Сазонов должен был стать чемпионом
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Большинство пользователей соцсетей просто порадовались за земляка и поздравили Михаила с серебряной медалью чемпионата. Фото: сеть тренажерных залов "Колзей"Большинство пользователей соцсетей просто порадовались за земляка и поздравили Михаила с серебряной медалью чемпионата. Фото: сеть тренажерных залов "Колзей"
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Красноярский спортсмен завоевал «серебро» чемпионата мира по бодибилдингу. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, 72-й чемпионат мира по бодибилдингу завершился в Испании. В весовой категории «100+» вторым стал спортсмен из Красноярска - Михаил Сазонов.

Как говорят люди, занимающиеся этим видом спорта, второй результат на соревнованиях такого уровня – очень существенное достижение.

А вот пользователи соцсетей, рассмотрев фотографии соперников Михаила Сазонова, сошлись во мнении о том, что именно красноярец должен был стать чемпионом. Мол, у его конкурентов висят животы, как у женщин «в положении», и вообще судьи отнеслись к спортсмену из России предвзято. «У Михаила тело – круче, чем у победителя!» - написал один из красноярцев.

Однако, большинство пользователей соцсетей просто порадовались за земляка и поздравили Михаила с серебряной медалью чемпионата.

«Комсомольская правда»-Красноярск также поздравляет Михаила с призовым местом.

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