Тело – круче, чем у победителя! Красноярский спортсмен завоевал «серебро» чемпионата мира по бодибилдингу
Красноярский спортсмен завоевал «серебро» чемпионата мира по бодибилдингу. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, 72-й чемпионат мира по бодибилдингу завершился в Испании. В весовой категории «100+» вторым стал спортсмен из Красноярска - Михаил Сазонов.
Как говорят люди, занимающиеся этим видом спорта, второй результат на соревнованиях такого уровня – очень существенное достижение.
А вот пользователи соцсетей, рассмотрев фотографии соперников Михаила Сазонова, сошлись во мнении о том, что именно красноярец должен был стать чемпионом. Мол, у его конкурентов висят животы, как у женщин «в положении», и вообще судьи отнеслись к спортсмену из России предвзято. «У Михаила тело – круче, чем у победителя!» - написал один из красноярцев.
Однако, большинство пользователей соцсетей просто порадовались за земляка и поздравили Михаила с серебряной медалью чемпионата.
«Комсомольская правда»-Красноярск также поздравляет Михаила с призовым местом.