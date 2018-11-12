2018-11-12T07:51:38+03:00
Здоровье

Треть читателей «КП» регулярно сдают анализы на ВИЧ

«Комсомольская правда»-Красноярск предложила читателям поучаствовать в опросе на сайте kp.ru и ответить на вопрос, а как давно они сдавали тест на ВИЧ?
Поделиться:
Всего в опросе приняли участие 1249 человекВсего в опросе приняли участие 1249 человекФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Конечно, многие люди, которые регулярно проходят медицинские осмотры для допуска на работе, даже не заботясь о своем здоровье, вынуждены сдавать анализ на ВИЧ. Всего в опросе приняли участие 1249 человек. Тем не менее, как показали результаты опроса, четверть респондентов, а именно 292 человека (23,38%) никогда не сдавали подобный тест. 441 человек (35,31%) – сдают анализы регулярно. 516 человек (41,31%) – сдавали анализ несколько лет назад.

В сентябре наше издание уже проводило тест, с целью проверить знания о распространении ВИЧ/СПИД. Тогда большинство опрошенных посчитали, что незнание мер профилактики ВИЧ/СПИД способствует распространению заболевания. Вывод напрашивается сам собой – знания о заболевании и регулярная проверка своего здоровье – единственный путь к долгой и счастливой жизни.

Кстати, узнать подробнее о ВИЧ/СПИД можно на официальном интернет-портале Минздрава России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тело – круче, чем у победителя! Красноярский спортсмен завоевал «серебро» чемпионата мира по бодибилдингу
В Красноярском крае ограничили подачу электричества или отключили свет более 6 000 абонентам
В Красноярске возле СФУ загорелся пассажирский автобус
Поезд здоровья будет принимать пациентов на восточных станциях Красноярского края
Невозможно уехать! Красноярцы жалуются на плохую работу городского транспорта в первые морозы
Экстремально высокий уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Красноярске
«Енисей» всухую проиграл «Краснодару» 0:3
«Для меня не стояло вопроса о самоотводе»: Валентин Коновалов оценил ход выборов главы Хакасии
После обработки трети протоколов Коновалов держит 57%
Обнародованы первые результаты подсчета голосов на выборах в Хакасии
Завершилось голосование на выборах главы Хакасии
Еще одна 15-летняя школьница пропала без вести в Красноярске
Сильный шторм и мороз под -35 надвигаются на Красноярский край
Явка на выборах в Хакасии к 18:00 составила больше 40%
На выборах в Хакасии выявлены нарушения
Поезд насмерть сбил женщину в Красноярске
Аэропорт Норильска закрыт из-за метели
Географический диктант написали в Красноярском крае
Первый аквапарк в Красноярске появится в 2021 году