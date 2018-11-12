Треть читателей «КП» регулярно сдают анализы на ВИЧ

СЕГОДНЯ 07:51 2018-11-12T07:51:38+03:00

«Комсомольская правда»-Красноярск предложила читателям поучаствовать в опросе на сайте kp.ru и ответить на вопрос, а как давно они сдавали тест на ВИЧ?

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Конечно, многие люди, которые регулярно проходят медицинские осмотры для допуска на работе, даже не заботясь о своем здоровье, вынуждены сдавать анализ на ВИЧ. Всего в опросе приняли участие 1249 человек. Тем не менее, как показали результаты опроса, четверть респондентов, а именно 292 человека (23,38%) никогда не сдавали подобный тест. 441 человек (35,31%) – сдают анализы регулярно. 516 человек (41,31%) – сдавали анализ несколько лет назад.

В сентябре наше издание уже проводило тест, с целью проверить знания о распространении ВИЧ/СПИД. Тогда большинство опрошенных посчитали, что незнание мер профилактики ВИЧ/СПИД способствует распространению заболевания. Вывод напрашивается сам собой – знания о заболевании и регулярная проверка своего здоровье – единственный путь к долгой и счастливой жизни.

Кстати, узнать подробнее о ВИЧ/СПИД можно на официальном интернет-портале Минздрава России.