В Красноярском крае ограничили подачу электричества или отключили свет более 6 000 абонентам

СЕГОДНЯ 06:25 2018-11-12T06:26:04+03:00

Всего таких должников в регионе 6327, более половины из них в Красноярске (их сумма долга около 11 500 000 рублей). Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярском крае ограничили подачу электричества или отключили свет более 6 000 квартирам. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Краснорскэнергосбыта.

Эти люди задолжали по счетам за электричество почти 29 000 000 рублей. Всего таких должников в регионе 6327, более половины из них в Красноярске (их сумма долга около 11 500 000 рублей).

-Согласно законодательству, дебитором считается потребитель, который имеет задолженность по оплате электрической энергии, превышающую двукратный норматив потребления. Норматив потребления – это усреднённый показатель объема потребления коммунального ресурса. Для каждого домохозяйства он разный и зависит от количества комнат и прописанных в квартире жильцов, а также от установленных в законном порядке электроприборов. Для отключенных от энергоснабжения потребителей эта мера не была неожиданностью. За 20 дней до предполагаемого ограничения должнику обязательно поступает уведомление с указанием суммы долга и планируемой датой отключения. У неплательщика есть достаточно времени для погашения задолженности перед энергетиками для того, чтобы избежать санкций, - говорит исполнительный директор Красноярскэнергосбыта Олег Дьяченко.