2018-11-12T06:12:17+03:00
Происшествия

В Красноярске возле СФУ загорелся пассажирский автобус

По предварительным данным, причина пожара – замыкание электропроводки
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Сейчас, скорее всего, специалисты будут проверять, кто допустил, чтобы неисправная машина вышла на линию, и почему водитель проигнорировал запах паленой проводки в салоне и продолжал движение по маршруту. Фото: Анастасия АхматоваСейчас, скорее всего, специалисты будут проверять, кто допустил, чтобы неисправная машина вышла на линию, и почему водитель проигнорировал запах паленой проводки в салоне и продолжал движение по маршруту. Фото: Анастасия Ахматова
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В Красноярске возле СФУ загорелся пассажирский автобус. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, все случилось сегодня, 12 ноября, утром, около 8.00 на Свободном, в районе Сибирского федерального университета.

Как сообщили в социальных сетях очевидцы-пассажиры автобуса №32, почти все дорогу в салоне автобуса неприятно пахло, будто бы, горелой проводкой. Но ни водитель, ни кондуктор, не обращали на это никакого внимания. И вот, когда автобус поехал в гору, в салон пошел едкий дым. Водитель остановился, а пассажиры в панике выбежали на улицу. После этого машина загорелась.

На место даже пришлось выезжать пожарным. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки.

Сейчас, скорее всего, специалисты будут проверять, кто допустил, чтобы неисправная машина вышла на линию, и почему водитель проигнорировал запах паленой проводки в салоне и продолжал движение по маршруту.

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