СЕГОДНЯ 05:57 2018-11-12T05:57:18+03:00

Завтра, 13 ноября, передвижной поликлинике исполняется 11 лет. Традиционно свой день рождения коллектив передвижного медцентра встретит в командировке. Фото: пресс-служба КЖД

Свой день рождения передвижная поликлиника отметит в командировке

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Поезд здоровья будет принимать пациентов на восточных станциях Красноярского края. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе красноярской железной дороги.

Завтра, 13 ноября, передвижной поликлинике исполняется 11 лет. Традиционно свой день рождения коллектив передвижного медцентра встретит в командировке.

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Где и когда будет принимать пациентов Поезд здоровья в этом месяце:

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Оформление пациентов в регистратуре начинается в 7.30 и заканчивается в 17.00. Прием специалистов ведется с 8.00 до 18.00. Обед с 13.00 до 14.00.

Чтобы попасть на прием специалистов поликлиники при себе нужно иметь полис ОМС и паспорт (свидетельство о рождении для ребенка), результаты предыдущих анализов и обследований (при наличии).