Поезд здоровья будет принимать пациентов на восточных станциях Красноярского края
Поезд здоровья будет принимать пациентов на восточных станциях Красноярского края. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе красноярской железной дороги.
Завтра, 13 ноября, передвижной поликлинике исполняется 11 лет. Традиционно свой день рождения коллектив передвижного медцентра встретит в командировке.
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Где и когда будет принимать пациентов Поезд здоровья в этом месяце:
ВАЖНО!
Оформление пациентов в регистратуре начинается в 7.30 и заканчивается в 17.00. Прием специалистов ведется с 8.00 до 18.00. Обед с 13.00 до 14.00.
Чтобы попасть на прием специалистов поликлиники при себе нужно иметь полис ОМС и паспорт (свидетельство о рождении для ребенка), результаты предыдущих анализов и обследований (при наличии).