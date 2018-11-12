2018-11-12T04:57:11+03:00
Общество

Невозможно уехать! Красноярцы жалуются на плохую работу городского транспорта в первые морозы

Что происходит в городе?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Больше всего не повезло жителям отдаленных районов – Солнечного, Глинки, Водников. Там сегодня с утра на остановках, что называется, полный «аншлаг».Больше всего не повезло жителям отдаленных районов – Солнечного, Глинки, Водников. Там сегодня с утра на остановках, что называется, полный «аншлаг».Фото: Анастасия ШАЙХОВА
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Невозможно уехать! Красноярцы жалуются в социальных сетях: первое по-настоящему морозное утро в краевом центре, и автобуса не дождаться.

Больше всего не повезло жителям отдаленных районов – Солнечного, Глинки, Водников. Там сегодня с утра на остановках, что называется, полный «аншлаг». Люди говорят, что некоторых автобусов приходится ждать по полчаса, и то, после такого ожидания забраться в переполненный салон невозможно.

«Неужели, нельзя было подготовиться к холодам? Ведь синоптики предупреждали о морозах», - негодуют горожане.

Кстати, совсем недавно в департаменте транспорта рассказывали о том, что весь подвижной состав предприятий красноярского общественного транспорта проходит плановую подготовку к предстоящим низким температурам. Что же случилось сегодня в городе? Надеемся получить ответ на этот вопрос от специалистов чуть позже.

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