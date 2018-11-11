2018-11-11T20:01:39+03:00
Общество

Экстремально высокий уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Красноярске

Допустимая концентрация веществ была превышена в десять раз
Ася ЖУКОВА
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Экстремально высокий уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Красноярске. Фото: Красноярск.Небо.Экстремально высокий уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Красноярске. Фото: Красноярск.Небо.
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Сегодня, 11 ноября, в Красноярске был зафиксирован экстремально высокий уровень загрязнения воздуха. По данным проекта «Красноярск.Небо», в ряде районов допустимая концентрация вредных веществ была выше почти в 10 раз.

- По данным ВОЗ, среднесуточная концентрация не должна превышать уровня в 25 микрограммов на кубический метр, - приводят данные активисты. - Предельно допустимая среднесуточная концентрация - 35 микрограммов на кубический метр.

Между тем, сегодня в городе наблюдалась другая картина. В Октябрьском и Железнодорожном районе датчики просто зашкаливали. На схеме они выделены даже не красным – черным цветом. В остальных ситуация была немногим лучше. Повезло разве что жителям Свердловской.

Напомним, в выходные в Красноярск пришли морозы, а ветра почти нет. Обещают, что холода отступят к середине следующей недели.

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