«Енисей» всухую проиграл «Краснодару» 0:3

СЕГОДНЯ 19:26 2018-11-11T19:26:17+03:00

Теперь мы на восемь очков отстаем от зоны переходных матчей

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Футбольный клуб «Краснодар» одержал крупную победу над красноярским «Енисеем». Прошедший на домашней арене южан матч завершился со счетом 0:3 в их пользу. Теперь краснодарцы – на второй строчке, а сибиряки сразу на 8 очков отстают от зоны переходных матчей.

- Это заслуженная победа, - отметил Дмитрий Аленичев. - Если в первом тайме мы сумели, можно сказать, обезопасить ворота, то во втором соперники смогли пройти дальше нашей обороны, сумели воспользоваться моментами и забили красивые голы.

Главный тренер «Енисея» не исключает: на исход матча повлияло, возможно, и то, что его пришлось играть в гостях. «Случился форс-мажор, в Красноярске сегодня было минус двадцать градусов. Если бы матч не перенесли, то мы бы ничего не смогли сделать. Конечно, лучше играть дома, но это не звучит, как оправдание. Да, мы планировали и вели подготовку в домашних условиях, но, к сожалению, вмешалась погода. В какой-то степени это сказалось на игроках, путешествие наше заняло пятнадцать часов».

А вот что пишут в соцсетях об игре фанаты сибирской команды:

- «Енисей» играл с лучшим клубом страны на сегодняшний день. Глупо было с нашим бюджетом и составом рассчитывать на иной результат. Чуда не произошло.

- Нет сыгранности между составом, нужно что-то менять. Обидно за «Енисей».